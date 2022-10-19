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Общество19 октября 2022 9:24

У торговых центров "Глобус" и "Лента" по выходным работают ярмарки выходного дня

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимире продолжают работу ярмарки «выходного дня». Они развернуты на площадках у торговых центров «Глобус» и «Лента».

Как сообщают в администрации Владимирской области, здесь можно закупить картофель и овощи прямо у производителей и без наценки. Вся продукция выращена в нашей области. Средняя цена за килограмм составляет: картофеля и лука – по 26 рублей, моркови и капусты – по 27 рублей.

Режим работы ярмарок установлен следующий: еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 10 утра и "до последнего клиента".