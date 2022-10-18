В Гусь-Хрустальном районе состоялся рейд по проверке автобусов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инспекторы провели очередные мероприятия на дорогах района, в ходе которых особое внимание уделили автобусам и такси.

Проверяли техническое состояние машин, наличие документов, соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также прохождение ими предрейсового медицинского осмотра.

Всего проверили 14 машин, из которых шесть были именно автобусы. Было выявлено семь нарушений, в том числе три со стороны водителей автобусов. По всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подобные рейды на территории региона будут продолжены.