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Общество18 октября 2022 8:07

В Гусь-Хрустальном районе состоялся рейд по проверке автобусов

В нем были задействованы сотрудники ГИБДД и дорожного надзора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, инспекторы провели очередные мероприятия на дорогах района, в ходе которых особое внимание уделили автобусам и такси.

Проверяли техническое состояние машин, наличие документов, соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также прохождение ими предрейсового медицинского осмотра.

Всего проверили 14 машин, из которых шесть были именно автобусы. Было выявлено семь нарушений, в том числе три со стороны водителей автобусов. По всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подобные рейды на территории региона будут продолжены.