В Струнино подрядчики сорвали срок реконструкции футбольного стадиона

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского района провело проверку в сфере госзакупок при реконструкции футбольного стадиона, расположенного на улице Воронина города Струнино.

В ходе проверки установлено, что на объекте предполагалось заново переоборудовать футбольное поле, установить дорогую дренажную систему, газоны, обустроить трибуны, мачты освещения и информационное табло.

Срок завершения работ стоимостью 47 миллионов рублей был обозначен 30 июня 2022 года, однако по факту подрядчики не успели выполнить реконструкцию вовремя. В результате срок сдачи объекта пришелся лишь на середину сентября.

По данному факту на гендиректора организации-подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контрактам с причинением существенного вреда интересам общества и государства.

В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в Александровском городском суде. Если вину гендиректора докажут, ему может грозить крупный штраф.