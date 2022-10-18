Мастера из Суздаля стали победителями международного форума "Вера, Надежда, Любовь 2022"

Дмитрий Вильчинков, Игорь Фролов и Диана Чупина.

Во Владимирской области завершился международный форум семейных династий "Вера, надежда, Любовь 2022". Участниками мероприятия стали семейные династии, команды семейных клубов, фольклорно-этнографические и народные коллективы, патриотические и молодёжные организации, делегации русскоязычных диаспор из стран СНГ и зарубежья. Владимирскую область представляла творческая семейная мастерская Фроловых из Суздаля, которая много лет занимается изучением национальных и семейных традиций и созданием авторских техник на их основе.

"В этом мероприятии мы участвовали в качестве мастеров художественных ремесел. В нашей семье жена Мария Васильевна и дочь Анастасия занимаются авторской «Филигранной вышивкой». Мы с сыном Кириллом делаем резную авторскую игрушку по мотивам Российского фольклора. Данное мероприятие стало знаменательным тем, что на этом фестивале вместе с нами принимали участие наши ученики — Диана Чупина и Дмитрий Вильчинков. Они представили в рамках нашей общей экспозиции выполненные ими произведения", рассказал глава семейства Игорь Фролов.

По итогам фестиваля Диана и Дмитрий были отмечены благодарственными письмами за показанный ими мастер-класс для гостей и участников. В целом же творческая семейная мастерская Фроловых стала победителем в номинации «Возрождение национальных традиций и народного творчества».