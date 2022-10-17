В Киржаче мошенница обманула пенсионерку на 225 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Киржача обратилась 71-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что стала жертвой аферистки.

По словам пожилой женщины, на улице к ней подошла неизвестная дама, которая предложила ей помочь в обмене старых купюр на новые в рамках «денежной реформы». Пенсионерка поверила и привела новую знакомую домой, где взяла у хозяйки 225 тысяч рублей, а взамен передала «новые купюры». Однако «новыми купюрами» оказались книжные закладки под видом денег - «Билеты банка приколов».

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию, и уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили личность и маршрут подозреваемой, которой оказалась 57-летняя жительница Подмосковья.

Оказалось, что в Киржач она приехала на такси из Петушинского района, куда прибыла на электричке. Таксист, перевозивший подозреваемую, рассказал, что уже несколько раз возил эту даму, которая представлялась ему «продавцом меда». Мужчина верил, так как у клиентки всегда были с собой банки с этим продуктом.

В результате женщину задержали, по факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.