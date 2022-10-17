Самым народным участковым Владимирской области стал полицейский из Петушков

Вячеслав Суржик. Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, победителем регионального этапа конкурса «Самый народный участковый-2022» стал Вячеслав Суржик из Петушинского района, в обслуживании которого находится ряд населенных пунктов Пекшинского сельского поселения.

Вячеславу Суржику 29 лет, в органах внутренних дел он трудится с 2017 года, все это время работает в службе участковых уполномоченных.

Вячеслав стал победителем с результатом в 6296 голосов. Второе место в конкурсе занял Алексей Колчанюк из Вязниковского района с 1877 голосами, в то время как на третьей строчке оказался участковый из Мурома Михаил Абросимов, набравший 1043 голоса.

Теперь Вячеслав Суржик будет представлять Владимирскую область на Всероссийском этапе конкурса. Подробнее о нем читайте в ближайшее время на нашем сайте.