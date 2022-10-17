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Происшествия17 октября 2022 8:50

Во Владимире в районе «Глобуса» пешеход погиб под колесами автомобиля

ДТП случилось вечером 16 октября на трассе Р-132 «Золотое кольцо»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 19.00 25-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Киа», двигаясь по трассе Р-132 в сторону Суздаля, на 278 километре, неподалеку от гипермаркета «Глобус», сбил мужчину 1984 года рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.