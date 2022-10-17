В Коврове будут судить подрядчика за коммерческий подкуп при ремонте больницы

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Утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Он обвиняется в "коммерческом подкупе в значительном размере".

Установлено, что в апреле прошлого года между «Ковровской городской больницей № 2» и ООО «ПСК «Партнер» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в помещении первого этажа медицинского учреждения. В том же месяце между учреждением здравоохранения и ООО «СК «СФ» заключен договор строительного контроля.

Как сообщает областная прокуратура, обвиняемый, являясь директором организации, осуществляющей строительный контроль, предложил директору ООО «ПСК «Партнер» подписывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту помещения без задержки по времени, за что последний должен был передавать деньги. На предложение руководитель строительной организации согласился, и в июне и августе 2021 года передал обвиняемому 72 тысячи рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, передача денег производилась под их контролем. Мужчина вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд. Виновном грозит наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 5 лет.