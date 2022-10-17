Во Владимире водителя отправили в колонию строгого режима за пьяную поездку

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения на днях рассмотрел Ленинский районный суд Владимира.

Суд установил, что уже наказанный за пьяную езду водитель в декабре 2021 года снова сел за руль «под мухой» и попался сотрудникам ДПС на одной из городских улиц столицы региона.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что приравнено к нетрезвой поездке.

С учетом всех обстоятельств дела, а также с учетом того, что водитель ранее был судим, его приговорили к 4 месяцам колонии строгого режима. Также суд лишил его права управления транспортом на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.