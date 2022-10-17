Во Владимирской области 17 октября коронавирус подтвержден у 144 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 октября лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

37 случаев во Владимире, 31 - в Ковровском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Киржачском, 10 - в Петушинском, по 8 заболевших в Муромском и Александровском, по 4 случая в Кольчугинском и Меленковском районах, 3 - в Камешковском, по 2 случая в Юрьев-Польском, Собинском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Радужном и Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175691 случай заболевания (48726 сл. в г. Владимире, 19015 сл. в Муромском, 20717 сл. в Ковровском, 6269 сл. в Петушинском, 8530 сл. в Кольчугинском, 10830 сл. в Александровском, 7178 сл. в Юрьев-Польском, 15479 сл. в Гусь-Хрустальном, 1711 сл. в Судогодском, 3534 сл. в Собинском, 1892 сл. в г. Радужный, 5741 сл. в Киржачском, 3997 сл. в Камешковском, 3240 сл. в Гороховецком, 4515 сл. в Меленковском, 5940 сл. в Вязниковском, 6101 сл. в Суздальском, 2276 сл. в Селивановском).