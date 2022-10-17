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Происшествия17 октября 2022 6:17

В Александровском районе во время крупного пожара сгорел деревенский дом

Происшествие случилось в деревне Крутец вечером 16 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.15 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о том, что в деревне Крутец горит дом №11.

На место ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия дом внутри горел открытым пламенем, так как вызов оказался поздним. Пожарные локализовали и ликвидировали пожар, общая площадь которого составила 195 квадратных метров. Сгорели крыша дома, а также комнаты. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.