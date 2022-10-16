В Ковровском районе на пилораме сгорел грузовик

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 октября в 00.05 поступило сообщение о пожаре на пилораме в Ковровском районе, п. Новый, ул. Лесная 15. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений было сильное задымление в складском помещении. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню, и оперативно ликвидировали пожар грузового автомобиля (находящегося внутри склада) на площади 6 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.