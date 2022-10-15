В Александрове близится к концу строительство современного сосудистого центра

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В новому году в Александрове откроется современный сосудистый центр. Сейчас в помещении идут отделочные работы, скоро на объект начнут завозить уже закупленное ранее оборудование - 142 единицы, в том числе ангиограф и аппарат МРТ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской области Алексей Говырин.

В центре будет оказываться высокотехнологичная медпомощь пациентам с инфарктами и инсультами. Охват - Александровский, Киржачский и Кольчугинский районы (более 250 тысяч человек). В сосудистом центре появится первый в Александрове аппарат МРТ. Проект поддержан на региональном и федеральном уровнях. На модернизацию первичного сердечно-сосудистого отделения Александровской ЦРБ из федерального бюджета выделено 220 млн рублей.

"Будут ли кадры? Этот вопрос задал вчера руководителю ЦРБ. Главный врач заверил, что на примете есть высококлассные специалисты. Что отрадно, из числа уроженцев Владимирской области или медиков, раньше работавших в местных больницах, но уехавших в Подмосковье и Москву", написал Алексей Говырин.