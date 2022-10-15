Во Владимире в рамках субботника озеленили Соловьиный пруд

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Во Владимире в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города проходит общегородской субботник. Одна из локаций - Соловьиный пруд на улице Студенческой, где сегодня прибирались местные жители, школьники, студенты, сотрудники мэрии и волонтеры известной сети ресторанов быстрого питания.

Прибрежную зону чистили почти 80 человек: убирали с берегов Соловьиного пруда сломанные ветки и прочий мусор, оттирали от «наскальных» надписей элементы детской площадки и красили спортивные тренажеры. Также юные экологи высадили вдоль пруда 20 саженцев кустарника пузыреплодника пурпурного.

По информации городского управления ЖКХ, в рамках субботника в уборке дворов задействованы все 43 управляющие компании. Во дворы вышли без малого 900 человек с привлечением 27 единиц коммунальной техники. Мэрия и муниципальные коммунальные предприятия обеспечили участников субботника уборочной техникой, инвентарем, перчатками, мешками для мусора.