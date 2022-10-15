Во Владимире открыли мемориальную доску в честь художника Валерия Кокурина

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14 октября во Владимире торжественно открыли мемориальную доску в честь народного художника России Валерия Кокурина. Отлитая в бронзе доска установлена по фасаду дома на улице Княгининская, 7-в, где долгие годы находилась мастерская художника. Автором мемориальной доски является владимирский скульптор Игорь Черноглазов.

Валерий Кокурин родился во Владимире в 1930 году. Учился в художественной студии, с 1954 года работал в реставрационных научно-производственных мастерских под началом архитектора и реставратора А.В. Столетова. С середины 1950-х годов был участником всех областных выставок художников. В 1960 году был принят в Союз художников СССР. В том же году его работы экспонировались в Москве на выставке «Советская Россия», после которой впервые заговорили о Владимирской школе пейзажа и о «владимирских импрессионистах» - Владимире Юкине, Киме Бритове и Валерии Кокурине.

Сейчас работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Муромском историко-художественном музее, в зарубежных собраниях.