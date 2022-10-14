В Суздальском районе сотрудник ППС помог ребенку добраться до дома

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в региональный главк полиции поступило письмо от жительницы региона, в котором она выразила благодарность сотруднику патрульно-постовой службы полиции Суздальского района сержанту Даниле Елизарову.

По словам женщины, ее сын гостил у отца, но в какой-то момент возникла проблема, из-за которой 11-летний мальчик убежал домой к маме. Однако дорогу ребенок не знал, а потому заблудился. Тут его и заметил Данила Елизаров, проезжавший в свой выходной день на автомобиле мимо.

Сержант остановился и спросил у ребенка, что случилось. Узнав о сложившейся ситуации, он довез его до дома. Мама и бабушка выразили полицейскому благодарность за неравнодушный поступок.