В Александрове школьный туалет починили после вмешательства депутата Госдумы

. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Как сообщил депутат Государственной Думы России, бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, по поводу туалета школы №14 имени А.А. Перфильева в Александрове, где на втором этаже работала одна из трех кабинок, к которой выстраивались очереди, он сделал депутатский запрос в прокуратуру.

Помимо очереди в кабинку, речь шла об общем состоянии туалетной комнаты, где наблюдались антисанитария и беспорядок.

По словам Владимира Сипягина, прокуратура отреагировала должным образом: после проверки директору школы было внесено представление « устранении нарушений законодательства об образовании и о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних».

В настоящее время вышедшая из строя сантехника заменена, кабинки и раковины работают в штатном режиме. Сам туалет покрасили и привели в порядок, а виновных наказали в административном и дисциплинарном порядке.