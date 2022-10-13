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Общество13 октября 2022 13:34

В Александрове школьный туалет починили после вмешательства депутата Госдумы

Вопрос о состоянии туалета для девочек в школе №14 жители поднимали в соцсетях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Как сообщил депутат Государственной Думы России, бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, по поводу туалета школы №14 имени А.А. Перфильева в Александрове, где на втором этаже работала одна из трех кабинок, к которой выстраивались очереди, он сделал депутатский запрос в прокуратуру.

Помимо очереди в кабинку, речь шла об общем состоянии туалетной комнаты, где наблюдались антисанитария и беспорядок.

По словам Владимира Сипягина, прокуратура отреагировала должным образом: после проверки директору школы было внесено представление « устранении нарушений законодательства об образовании и о санитарно-эпидемиологическом благополучии несовершеннолетних».

В настоящее время вышедшая из строя сантехника заменена, кабинки и раковины работают в штатном режиме. Сам туалет покрасили и привели в порядок, а виновных наказали в административном и дисциплинарном порядке.