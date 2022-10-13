Строительство разворотных петель на М-7 «Волга» во Владимирской области выполнено на 80%

Фото ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

В Ковровском районе активно достраивают разворотные петли на трассе М-7, сообщает ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

"Разворотные петли возле населенных пунктов Дроздовка на 233 км и Сенино на 242 км начнут функционировать к концу 2022 года. Протяженность каждой составит около одного километра. Одноуровневая развязка у Дроздовки готова на 85%. Завершена укладка 35 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими. Ведутся работы по благоустройству. Готовность разворотной петли у Сенино оценивается в 70%. Специалисты выполняют устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси", написали дорожники.

Параллельно они укрепляют обочины, завершают работы по обустройству водоотводных лотков общей протяжённостью 713 метров. Позже здесь установят опоры уличного освещения (108 светодиодных светильников). На разворотах появятся также металлическое барьерное ограждение, 75 новых дорожных знаков и разметку из термопластика.

В данный момент на ремонтных участках действуют временные ограничения. Проезд организован по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость – 50 км/ч.