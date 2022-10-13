Владимирцев просят помочь с поиском пропавшего ребенка и его отца

фото СУ СКР по Владимирской области

Сотрудники следственного управления СКР по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД России продолжают расследование уголовного дела о совершении преступления по статье "убийство малолетнего, сопряженное с похищением".

В августе 2015 года жительница города Меленки обратилась с заявлением в полицию о пропаже ее несовершеннолетнего сына – Кузнецова Дениса Владимировича 2011 года рождения. Со слов женщины он мог уехать со своим отцом Кузнецовым Владимиром Анатольевичем 1979 года рождения.

Несмотря на проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, до настоящего времени установить местонахождение ребенка и его отца не удалось.

В ходе расследования уголовного дела была проведена портретная судебная экспертиза, где был получен перспективный портрет внешности разыскиваемых с учетом естественных возрастных изменений.

Жителей региона просят оказать содействие в поиске пропавшего несовершеннолетнего и его отца.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить информацию в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области – (4922) 47-29-41, либо на горячую линию «Ребенок в опасности» - 8-915-750-86-08, либо в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.