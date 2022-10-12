Житель Киржача сумел выбить из продавца, не поставившего товар, миллион рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Киржача сумел через суд добиться от продавца, не поставившего товар, не только возврата денег, но и громадной неустойки.

А все началось с того, что он обратился к индивидуальной предпринимательнице, торгующей в частном порядке различными товарами. 17 января 2022 год он заключил с ней договор на поставку электронной хлебопекарной печи, парогенератора, плиты подовой, комплекта подиков, шкафа и другого по мелочи. После этого мужчина оплатил полностью покупку (349 885 рублей). Время шло, но товар не приходил. Тогда покупатель потребовал вернуть деньги, но и этого не добился.

Суд же встал на сторону пострадавшего жителя Киржача. Он согласился со всеми исковыми требованиями последнего (а тот просил взыскать с продавца всю стоимость товара, а также неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки, начиная с 31 января и до дня решения суда, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в его пользу, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя на 6 000 рублей). Теперь продавец обязаны выплатить пострадавшему покупателю 1 миллион 64 тысячи 655 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.