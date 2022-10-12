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Происшествия12 октября 2022 12:28

В Суздале коммерсанта обвиняют в незаконной банковской работе

Оборот составил несколько десятков миллионов рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года предприниматель, действовавший как руководитель фирмы, совершал банковские операции в интересах других организаций. При этом лицензии на данную работу он не имел.

Оборот наличных превысил 50 миллионов рублей, причем доход самого бизнесмена составил 2,5 миллиона рублей.

Свою вину мужчина не признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Суздальский районный суд.