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Происшествия12 октября 2022 12:08

В Камешково пешеход отобрал у водителя автомобиль и уехал

Преступление было совершено в конце августа на одной из городских улиц
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Камешковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту угона автомобиля «Фиат Дукато».

По версии следствия, в конце августа водитель «Фиата» ехал по улицам Камешково, когда его остановил неизвестный мужчина. Пешеход сел в салон и в грубой форме потребовал, чтобы водитель довез его до магазина.

Однако водитель ответил отказом, за что незнакомец ударил его, а когда хозяин автомобиля покинул салон, незваный пассажир пересел на место водителя и уехал.

Вскоре автомобиль полицейские нашли брошенным на улице, а через некоторое время задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Сам он вину отрицать не стал и объяснил, что был пьян.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Камешковский районный суд.