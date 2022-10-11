В Суздальском районе на трассе Р-132 сгорела грузовая машина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.08 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящей «Газели», находящейся на 132 километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

К месту возгорания выехали пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда кузов и кабина «Газели» были объяты пламенем. В результате пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 10 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.