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Общество11 октября 2022 13:38

В Киржачском районе школа не использовала часть купленных компьютеров

Часть приобретенной на деньги нацпроекта техники даже не вытащили из упаковки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в Горкинскую среднюю школу в рамках нацпроекта «Образование» были закуплены компьютеры, которые используются для обучения детей в рамках курсов информатики, физики и внеклассной работы.

Технику закупили еще 14 апреля и 18 октября 2021 года, но когда в школу 27 сентября текущего года приехала проверка, обнаружилось, что десять ноутбуков из 26 поставленных оказались в заводской упаковке в запакованном состоянии, а один в запакованной коробке стоял в кабинете директора школы.

Таким образом, выделенная в рамках нацпроекта техника не использовалась должным образом. В связи с этим директору школы было внесено представление об устранении нарушений закона.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Киржачского района.