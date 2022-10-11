Прокуратура выявила множественные нарушения в работе общественного транспорта Владимира

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Прокуратура провела проверку общественного транспорта Владимира (соблюдение интервалов и техническое состояние), результаты удручающие.

К примеру, в марте было установлено, что несмотря на установленное для «Владимирпассажиртранса» расписание движения автобусов по маршруту № 24С с интервалом движения 6 минут, автобусы подошли к «ДКМ» через 24 минуты. Аналогичные нарушение допущены иными перевозчиками:«ОКТО», «СитиЛайн», «РТС», ИП Тимофеев, ИП Михайлов. Также было установлено, что на линию выходили автобусы, не прошедшие технический осмотр либо неисправные.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой города возбуждено 5 производств по делу об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения должностные лица «ОКТО», «Владимирпассажиртранс», «РТС» привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В адрес 7 перевозчиков («ОКТО», «Владимирпассажиртранс», Тимофеев, ИП Михайлов, «СИТИЛАЙН», «РТС», «ТРАНССОВТ») внесены представления об устранении нарушений, 35 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, было установлено, что городское Управление транспорта и связи постоянный мониторинг соблюдения интервалов движения перевозчиками не проводило, за это было внесено представление. Сейчас мэрия проводит проверку чистоты в салонах. Выявлено более 140 недостатков.

В свою очередь, транспортное управление выявило несоблюдение интервалах на автобусных маршрутах: 11С, 25, 21С, 15, 26С, 28, 7С, 17, 23, 5), 22С, 22, 20С, 14, 33, 29С, 10С, 24С, 27 и троллейбусах: 1, 5, 7, 8, 10.

Согласно информации ОГИБДД УМВД России по г. Владимир в 2022 году по вине перевозчиков произошло 15 ДТП, погибших нет.