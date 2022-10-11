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Общество11 октября 2022 7:17

В Юрьевце начались работы по строительству "умной" площадки

Сейчас там идут работы по прокладке дренажной системы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео

скрин с видео

В микрорайоне Юрьевец идет строительство "умной площадки". Она будет оборудована футбольным полем с искусственным покрытием и трибуной на 100 мест, площадкой для баскетбола, площадкой для волейбола, круговыми беговыми дорожками с рулонным покрытием и прямой беговой дорожкой на 100 метров. Также там установят воркаут комплекс для взрослых и детей и силовые тренажеры..

«Умная» площадка будет оснащена комплектом цифрового оборудования, обеспечивающего цифровой контроль занимающихся. Также в ходе выполнения работ будут установлены опоры освещения, проведено благоустройство и озеленение прилегающей к площадке территории, сообщает городская администрация.

На данный момент на объекте проведены земляные работы, завезен щебень и песок, идут работы по прокладке дренажной системы.