Сенатор Андрей Шохин провел первый прием граждан во Владимире

Фото: Владимирское отделение партии "Единая Россия"

Как сообщает Владимирское региональное отделение партии «Единая Россия», бывший глава города Владимира, а ныне сенатор Андрей Шохин провел тематический прием граждан на площадке общественной приемной партии.

На прием явились пенсионеры Владимира, которые бывшему главе областного центра задали несколько вопросов, касающихся благоустройства самого областного центра. В частности, владимирцы пожаловались на состояние автомобильной дороги возле дома №215 по улице Добросельской, тротуара у дома №6 по Ново-Ямскому переулку, а одна женщина из Доброго обеспокоена вырубкой деревьев, которую провели в ходе реконструкции парка «Добросельский».

"В настоящий момент благоустройство парка еще не завершено. В планах — окончательные работы по установке освещения. Необходимо восстановить сломанные лавочки. После окончания строительства будет осуществляться высадка зеленых насаждений", - прокомментировал ситуацию сам Андрей Шохин.

Все обращения по решению городских проблем сенатор взял в работу.