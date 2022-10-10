В одном из владимирских магазинов нашли просроченное сливочное масло

фото с сайта партии "ЕР"

Активисты проекта «Народный контроль» провели мониторинг одного из владимирских магазинов.

— Обычный поход за продуктами, никакой цели мониторить магазин не было, но в холодной зоне привлекла внимание тележка со сливочным маслом и надписью на листке 100 рублей. Оказалось, что срок годности у масла закончился 30 июля, а магазин избавляется от просрочки, реализуя ее по акции, — рассказал активист партийного проекта «Народный контроль» во Владимирской области Иван Богданов.

Кроме того, были выявлены факты реализации мясных полуфабрикатов в поврежденных заводских упаковках, в разорванных полиэтиленовых пакетах и пластиковой таре с нечитаемыми этикетками. Два вида колбасных изделий реализуются без указания даты производства, на части товаров отсутствуют ценники.

— Просроченное масло абсолютно спокойно магазин реализует, мы приобрели две упаковки. Обращение в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проектом уже направлено, в электронном виде с приложением всех фото и видео материалов по выявленным фактам. Кроме того, масло оказалось подозрительно дешевым, было принято решение передать его на лабораторные исследования для исключения возможной фальсификации жирами немолочного происхождения, хотя на упаковке и ценнике маркировка «Без заменителя молочного жира» присутствует, — отметил координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во Владимирской области Дмитрий Семенов.