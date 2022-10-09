В Камешковском районе ликвидирован пожар в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в поселке имени Максима Горького в доме №8 по улице Морозова поступила диспетчерам пожарной охраны в 18.45. Вскоре на место ЧП прибыли 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

На тот момент из подъезда валил дым. Тут же было сформировано звено газодымозащитников, которые прошли внутрь и обнаружили, что горение происходит в одной из квартир. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 3 квадратных метра, сгорела часть вещей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причину возгорания.