В Петушках директор МУПа устроил на работу фиктивных сотрудников

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Петушинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю местного муниципального унитарного предприятия, который обвинялся в присвоении и служебном подлоге.

Суд установил, что директор МУПа фиктивно устроил на должность кровельщика своего знакомого, и с декабря 2018 по апрель 2019 года вносил в документы сведения о якобы его работе. При этом липовый «кровельщик» получил зарплату в 80 тысяч рублей в общей сложности. Из этих денег часть ушла человеку, который в реальности исполнял эти обязанности, а 36 тысяч директор оставил себе.

Затем, с мая по ноябрь 2019 года руководитель таким же образом устроил знакомого на должность мастера, и получил за него 86 тысяч рублей. Наконец, с апреля по ноябрь 2020 года в МУПе появился еще один «липовый» мастер, на этот раз директор получил за него еще порядка 97 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто благодаря оперативникам полиции.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил экс-директора предприятия к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в 7 тысяч рублей.