В Петушинском районе по вине водителя погибла пассажирка

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек.

Как сообщает областная прокуратура, 16 июля мужчина ехал на автомобиле «Hyundai Tucson» в районе 7 км автодороги «г. Покров – г. Киржач» Петушинского района.

Водитель увидел, что пассажирка автомобиля отстегнула ремень безопасности и высунулась головой и частично телом в открытое окно передней правой пассажирской двери. Тем не менее мужчина не снизил скорость и не остановился. Он совершил небезопасный маневр вправо, не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных телесных повреждений пассажирка скончалась на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.