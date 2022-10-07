Пенсионерка из Владимира благодаря лекциям общественников вычислила телефонного афериста

Фото от команды «Объединения потребителей «Практика».

Портал "Открытые НКО" сообщил о случае, когда бдительность пенсионерки из Владимира помогла предотвратить мошенничество.

Перед этим пенсионерка была одной из слушательниц проекта «Без обмана», который реализует общественная организация «Объединение потребителей «Практика». И тут после этого ей позвонил "сотрудник полиции Соколов". Он говорил уверенно, называл собеседницу по имени отчеству. Первым делом напугал – сказал, что в отделении находится некий гражданин Буйнов, у которого якобы при обыске нашли доверенность на получение пенсии женщины. Разговор зашел о данных банковской карты пенсионерки. Вот только пенсионерка на лекциях уже знала про этот вид мошенничества. Поэтому ее сразу насторожило, что полицейский сообщил ей о преступлении, которое не произошло, а якобы готовится. Женщина потребовала "не морочить ей голову", добавив, что денег на ее карте нет и не ожидается их появления. Аферист до последнего не сдавался.

- Обиженный мошенник заметил: «Но когда-нибудь деньги ведь будут?», но Ольга Николаевна разговор прервала и поделилась информацией с нами, за что мы очень благодарны, рассказали общественники из команды «Объединения потребителей «Практика», к которым женщина обратилась после звонка. Теперь в этой истории разбираются настоящие полицейские.