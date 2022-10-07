Завод имени Дегтярева в Коврове попал под санкции Евросоюза

Фото с сайта завода имени Дегтярева.

6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. И в этот раз он коснулся и Владимирской области.

Так в Евросоюзе решили наложить ограничения на семь российских предприятий, среди которых оказался и ковровский ЗиД. "Завод имени В.А. Дегтярева" оказался в списке под номером 113. И, по сути, данное решение Евросоюза стало логичным продолжением их апрельских ограничений, когда под санкции попал владелец ЗиДа Игорь Кесаев.

Напомним, что "Завод имени В.А. Дегтярева" является одним из ведущих оборонных предприятий как Коврова, так и России. История его начинается с 1916 года, когда начинается строительство Ковровского пулеметного завода. А всероссийская слава приходила к ЗиДу дважды - в 1927 году, когда началось серийное производство ручного пулемета ДП, и в первые послевоенные годы (после Второй мировой войны), когда на заводе разработали АК-47.