В Александровском районе мужчина избил своего брата, обидевшего соседку

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Александровский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю поселка Красное Пламя, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что 10 июня ранее судимый мужчина находился в Красном Пламени, когда его 39-летний брат в пьяном виде обидел их соседку. Тогда младший решил проучить старшего, для чего схватил лопату и нанес ему черенком не менее шести ударов по ногам и телу, отчего мужчина упал.

После этого младший брат взял помойное ведро и вылил на старшего его содержимое, а потом добавил еще два удара ведром по спине.

В результате с тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в Александровскую районную больницу.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. В результате Александровский городской суд приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.