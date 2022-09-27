Из Владимирской области в учебные центры отправили еще 15 мобилизованных

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в телеграм-канале администрации 33 региона сообщил, что 27 сентября из Владимира в учебный центр отправили ещё 15 наших мобилизованных земляков. Глава региона пообщался с ними и их семьями.

"Настрой у бойцов нормальный. Всех провожали близкие. Они чувствуют одобрение и поддержку. Родные, конечно, переживают, но и, видно, что гордятся своими мужьями, сыновьями, отцами и братьями. Между собой ребята уже познакомились. Наверняка и в учебном центре встретят знакомых. Им предстоит не просто пройти подготовку, но и стать командой. Как в тылу, так и в бою важна слаженность действий и взаимовыручка. Семьи защитников Родины обязательно поддержим. Отделам соцзащиты дана команда связаться с ними, выяснить потребности. Помощь будет оказывать и государство, и общественность. Предприниматели также хотят участвовать. Все ждём наших земляков назад живыми, здоровыми и с победой", написал Александр Авдеев в телеграм-канале.

Напомним, что 21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать около 300 тысяч человек.