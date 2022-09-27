Во Владимирской области на карантин закрыты 22 класса и 11 групп

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26 сентября на оперативном совещании обсуждались вопросы эпидситуации в регионе.

Несмотря на то, что показатель вновь заболевших не опускается ниже 500 человек в сутки, нагрузка на службу скорой помощи выросла незначительно. Аврала в поликлиническом звене в регионе не зафиксировано. Процент госпитализаций остаётся небольшим. На сегодняшний день из 429 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 занято 297, это менее 70 процентов.

«Полностью закрытых на карантин образовательных организаций в связи с заболеванием гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией не имеется. В то же время есть закрытые отдельные классы и группы. Так, закрыты 22 класса в 13 школах: из них лишь один по коронавирусу – в Камешковском районе. 21 класс закрыт по ОРВИ, они находятся в школах Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, а также Кольчугинского и Суздальского районов. Образовательный процесс в закрытых классах организован с использованием дистанционных образовательных технологий. Также закрыты 11 групп в 10 дошкольных образовательных организациях – все в связи с ОРВИ: в городе Гусь-Хрустальный, а также в Вязниковском, Камешковском, Кольчугинском, Судогодском и Суздальском районах», – доложила директор департамента образования Светлана Болтунова.