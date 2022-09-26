Во Владимирской области снизился травматизм на железной дороге

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с января по август 2022 года на территории ГЖД в границах Владимирской области пострадали 14 человек, причем в 13 случаях имел место смертельный исход.

Так, годом ранее за тот же период травмировались 17 человек, из которых 11 граждан погибло.

В ГЖД отмечают, что основными причинами происшествий становятся нахождение на пешеходном настиле перед приближающимся поездом, а также хождение перед поездами по железнодорожным путям.

В связи с этим железнодорожники продолжают проведение мероприятий в области безопасности, строят и ремонтируют новые мосты и пешеходные переходы, а также совершают совместные рейды с сотрудниками транспортной полиции.

Тем не менее, самим жителям следует помнить, что железная дорога — объект повышенной опасности, на котором ни в коем случае нельзя отвлекаться на гаджеты и находиться в наушниках, особенно возле путей.