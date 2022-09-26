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Общество26 сентября 2022 14:03

Врио главы города Владимира потребовал включить обратно 88 уличных фонарей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Врио главы города Владимира Александр Максимов на планерке озаботился проблемами сферы ЖКХ во Владимире.

В частности, он обратил внимание МКУ «Благоустройство» на уличное освещение. Вчера вечером дежурные по районам насчитали на муниципальных территориях 88 перегоревших светильников. Максимов посоветовал руководителям коммунальной службы самим пройтись в темноте по осенней слякоти, после чего заявил, что освещение должно быть восстановлено не позднее среды.

Также Александр Максимов уточнил, что если на каких-то участках проблема не в банально перегоревших лампах, а, например, требуется замена изношенных локальных сетей, специалисты МКУ «Благоустройство» должны предоставить в управление ЖКХ соответствующие предложения и расчеты.