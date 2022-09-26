В Гусь-Хрустальном местный житель хранил у себя дома партию наркотиков

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 38-летнего гусевчанина. Его обвиняют в незаконном хранении наркотических средств.

По версии следствия, оперативникам стало известно, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, и вскоре эта информация подтвердилась. Дома у мужчины в ходе обысков нашли и изъяли более 910 граммов частей растений, содержащих наркотики, а также марихуану массой 40,8 грамма.

Следователи установили, что мужчина вырастил запрещенные растения на своем участке, после чего переработал их и хранил для личного употребления.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.