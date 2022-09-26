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Общество26 сентября 2022 12:29

Власти Владимирской области проведут экстренное совещание по безопасности после трагедии в Ижевске

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти региона отреагировали на трагические события в Ижевске, где в результате нападения на школу пострадали 13 человек, в том числе 7 детей. Губернатор Александр Авдеев и администрация Владимирской области выразили "соболезнования родным и близким погибших и слова поддержки пострадавшим в результате бесчеловечного теракта в Ижевской школе".

Также стало известно, что по поручению главы региона в ближайшее время департамент образования проведёт оперативное совещание с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, с приглашением представителей управления МВД России, Росгвардии и других силовых ведомств. Обсуждать будут безопасность в школах региона.

Всего во Владимирской области расположено 928 образовательных организаций, в которых обучаются более 308 тысяч человек.