В Коврове два человека пострадали в ДТП с внедорожником и легковушкой

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 25 сентября в 15.20 в районе дома №26 по улице Маяковского 45-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю «Деу Нексия», за рулем которой находился молодой человек 1992 года рождения.

В результате столкновения водитель «Дэу» получил легкие травмы- врачи оказали ему помощь и направили лечиться домой. В то же время, его 30-летнего пассажира увезли в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.