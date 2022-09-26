Владимир вошел в число популярных городов для переезда

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Согласно результатам опроса, который проводился в сентябре среди более 3 тысяч совершеннолетних россиян, Владимир вошел в тройку популярных городов, куда россияне готовы переехать.

Областной центр в качестве города постоянного проживания готов рассмотреть каждый четвертый респондент (25% опрошенных). Ещё больше голосов набрали Астрахань и Ставрополь – за них проголосовали 38% опрашиваемых.

Самые частые причины переезда в небольшой город - спокойный ритм жизни (60%) и красивая природа (47%). Также респонденты уверены, что в небольших городах есть все возможности для соблюдения баланса между работой и личной жизнью (39%).