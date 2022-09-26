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Общество26 сентября 2022 11:21

Поселку Вольгинский Петушинского района выделено 65 миллионов рублей на благоустройство

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта АВО

фото с сайта АВО

Губернатор Александр Авдеев подписал постановление о направлении посёлку Вольгинский Петушинского района свыше 65 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря трансферту из федерального бюджета, предоставленному Владимирской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Средства направлены на закупку коммунальной техники, ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюров на площади около Вольгинского культурно-досугового центра, на благоустройство территорий, прилегающих к плавательному бассейну и стадиону «Вольгарь», а также на ремонт фасада самого бассейна.

«Именно в посёлке Вольгинский работает несколько успешных фармацевтических компаний, практически создан центр компетенций фармацевтической промышленности. Для привлечения в этот кластер научных кадров мирового уровня, лучших умов, нужно совершенствовать инфраструктуру территории, создавать современную, конкурентноспособную среду для жизни. В первую очередь будем использовать для этих целей федеральную поддержку», - пояснил Александр Авдеев.