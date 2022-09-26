Во Владимире экспедитор присвоил деньги фирмы по продаже мебели

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале сентября в городской главк полиции Владимира поступило заявление от представителя местной мебельной фирмы.

По словам представителя, у них похитили 180 тысяч рублей. Под подозрение попал 27-летний парень, работавший водителем-экспедитором в этой же организации.

По версии следствия, в июне молодой человек поехал в рейс с мебелью, деньги за которые должен был сам получить и привезти в кассу. Но после рейса он сразу же уехал в другую поездку, а по возвращении деньги отдавать не стал, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

После задержания парень признался в присвоении и потратил наличные на собственные цели. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», расследование продолжается.