Во Владимире ушел в отставку замглавы администрации Олег Круглов

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на утренней планерке 26 сентября врио главы столицы региона Александр Максимов сделал ряд замечаний на тему работы городского ЖКХ.

Так, Максимов предложил жителям сообщать о нарушениях графика подачи тепла на «горячую линию» 53-06-30, а в случае отсутствия корректной и оперативной реакции на претензии граждан заверил, что Управление ЖКХ будет лично объясняться перед жителями.

Досталось и МКУ «Благоустройство» по поводу перегоревших светильников. Всего таковых на вечер 25 сентября по городу оказалось 88 штук, что в целом немного. Однако врио главы города поставил задачу решить этот вопрос, а коммунальщикам «самим пройтись в темноте по осенней слякоти». Срок замены светильников обозначили до среды. Если дело не в самих лампах, то «Благоустройство» должно предоставить все необходимые расчеты для проведения ремонта.

Еще одним важным вопросом оказалось рассмотрение заявления об уходе, которое подал Олег Круглов, занимавший должность заместителя главы горадминистрации по линии ЖКХ, транспорта и связи и охране окружающей среды. Заявление было принято и подписано.

Кто придет на место Круглова пока не называется. По словам сотрудников мэрии, теперь уже бывший заместитель пока не успел покинуть рабочее место.