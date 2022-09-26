Во Владимире установят светофоры на повороте на шоссе к Радужному

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ранее в горадминистрации Владимира сообщили, что на сэкономленные управлением ЖКХ средства произведут установку светофора на пересечении Судогодского шоссе и трассы «Владимир-Радужный», на самом выезде из города в сторону Мурома.

Стоимость работ составляет чуть более 2 миллионов рублей. Помимо самого объекта, запланирована прокладка кабеля и труб.

В ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру отмечали, что светофор может оказать существенную помощь, так как перекресток является очагом аварийности — систематически там происходят ДТП.

Изначально планировалось начать работы летом, но соответствующий лот на портале госзакупок был опубликован лишь на днях. Начальная цена установлена, как 2 миллиона 205 тысяч рублей. Светофоры поставят в рамках капитального ремонта автомобильной дороги по Судогодскому шоссе. Все работы должны быть завершены до 20 декабря текущего года.