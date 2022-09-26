Глава администрации Александровского района выступила с речью о мобилизации

Анна Кузнецова. Фото: администрация Александровского района

Глава администрации Александровского района в официальных соцсетях районных властей выложила видеообращение к тем, кто был мобилизован в соответствии с указом президента. Особенно она отметила тех, кто самостоятельно явился в военкомат, не дожидаясь повестки.

Также Анна Кузнецова напомнила, что мобилизуют людей, имеющих требующиеся военно-учетные специальности, отслуживших в армии и имеющих соответствующий опыт.

- Если вы получили повестку, но считаете, что не подпадаете, вам не нужно паниковать или скрываться — необходимо прийти на призывную комиссию к указанному времени. С каждой ситуацией будет произведен разбор, - заявила Анна Кузнецова.

Также она напомнила, что не подлежат мобилизации люди, в одиночку воспитывающие детей, многодетные, не подходящие по возрасту и здоровью.

Что касается родных мобилизованных, то для них с 26 сентября в администрации Александровского района было обещано организовать нечто вроде консультационного центра на первом этаже, где специалисты по работе с обращениями граждан будут давать ответы по жизнеустройству и бытовым вопросам тех, чьи мужья, отцы и сыновья отправились на службу.

В заключение Анна Кузнецова пожелала мобилизованным землякам удачи, сил и уверенности в себе, а их родным — терпения.