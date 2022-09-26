В Киржаче причиной гибели человека на пожаре могла стать неисправность печи

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, происшествие случилось в ночь на 23 сентября. В 00.40 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в гараже, расположенном у дома №4 по улице Чайкиной.

На место выехали 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, которые установили, что горение происходило в открытом гараже, расположенном на территории гаражно-строительного кооператива. При этом была угроза перехода огня на соседний гараж.

В результате пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров, внутри помещение выгорело полностью, также пострадала крыша соседнего гаража.

К сожалению, на месте было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

Дознаватели МЧС сделали вывод, что причиной случившегося могла послужить неисправность металлической печи, установленной в гараже. Вероятнее всего, она была изготовлена кустарно. В настоящее время данная версия уточняется.