В Судогодском районе в ДТП погиб водитель легковой машины

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 12.30 на 186 километре федеральной трассы М-7 (Южный обход Владимира) водитель «БМВ» 1977 года рождения не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в разделительное ограждение.

После удара легковушка вылетела за пределы дороги и перевернулась. К сожалению, водитель «БМВ» скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.