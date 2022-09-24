В Судогодском районе на пришкольной дороге отсутствовал пешеходный переход

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на личный прием областного прокурора обратилась жительница поселка Муромцево, которая рассказала о проблемах с безопасностью дорожного движения.

В ходе проведенной проверки надзорное ведомство выяснило, что автомобильная дорога, проходящая в Муромцево по улице Школьная, вплотную примыкает к местной школе и детской площадке, но при движении в сторону улиц Галанина и Октябрьская на ней отсутствуют пешеходный переход, лежачие полицейские и мигающий светофор, а также дорожные знаки «Дети». Кроме того, вдоль дороги нет тротуара.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района, потребовав привести дорогу по улице Школьная в соответствии с нормативами. Также оказалось, что дорога не включена в реестр муниципальной собственности, так что главе администрации района внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.